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Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya akıl dışı tehdit: Uzay İstasyonu üzerinize düşebilir

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Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya akıl dışı tehdit: Uzay İstasyonu üzerinize düşebilir
Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya akıl dışı tehdit: Uzay İstasyonu üzerinize düşebilir

Rusya uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, yaptırımlar nedeniyle 500 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşebileceğini söyledi.Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üçüncü gününde çatışmalar sürerken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya yönelik yaptırımlarına her geçen saat yenisini daha ekliyor.


Rusya'dan ise bu yaptırım kararlarına karşı ilginç bir açıklama geldi. Rus uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'ya düşebileceğini söyledi.

"AVRUPA YA DA ABD’YE DÜŞMEME GARANTİSİ YOK"

ABD Başkanı Joe Biden’ın “uzay programları da dahil olmak üzere Rusya'nın havacılık endüstrisini zarara uğratacak" yeni yaptırımları duyurmasının ardından yapılan açıklamada, Rogozin, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa'ya düşmeyeceğinin garantisi yok" diye konuştu.

Twitter hesabından yayımladığı mesajda Dmitry Rogozin, istasyonun yörüngesinin ve uzaydaki konumunun Rus yapımı motorlar tarafından kontrol edildiğini vurguladı

"TÜM RİSKLER SİZİ ETKİLER"

Açıklamasında Rogozin, "Hindistan ve Çin'e 500 tonluk bir yapının düşme olasılığı da var. Onları böyle bir ihtimal ile tehdit etmek ister misiniz? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Rusya üzerinden uçmuyor, dolayısıyla tüm riskler sizleri etkiler. Bunlara hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

"BOŞ BİR TEHDİT"

İleri Hava ve Havacılık Okulu'nda Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Profesörü Dr. Wendy Whitman Cobb ise Rusya uzay ajansı genel müdürünün açıklamaları ile ilgili, "Korkutucu gibi gözükse de, bu hem siyasi sonuçları hem de Rus kozmonotlarını ISS'den güvenli bir şekilde çıkarmanın pratik zorluğu nedeniyle muhtemelen boş bir tehdittir" diye konuştu.

Cobb, "Ama işgalin uzay istasyonunun kalan yıllarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeliyim" dedi.

Daha önce de Rusya-Ukrayna geriliminin ardından ISS'te bulunan ABD'li astronot ve Rus kozmonotların birbirlerinden ayrı tutuldukları öne sürülmüştü.

 
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