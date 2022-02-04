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Rusya’dan ABD’nin Suriye’deki operasyonuna destek

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Operasyona verdikleri desteği ifade eden Zaharova, “ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun üyeleri de dahil olmak üzere diğer devletlerin terörle mücadele konusundaki çabalarını destekliyoruz.
Rusya’dan ABD’nin Suriye’deki operasyonuna destek

ABD, gece saatlerinde Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e bağlı Atme kasabasında düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi öldürdüğünü duyurmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova operasyon hakkında açıklama yaptı.

Operasyona verdikleri desteği ifade eden Zaharova, “ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun üyeleri de dahil olmak üzere diğer devletlerin terörle mücadele konusundaki çabalarını destekliyoruz. Bu ortak tehdide etkili bir ortak tepki oluşturmak için ilgili tüm ülkelerle işbirliğine hazırız” dedi.

“İDLİB’DEKİ ÇETELERİN KARAKOLLARI HIZLA ORTADAN KALDIRILMALI”

ABD'nin gerçekleştirdiği operasyon sırasında sivil can kayıpları olduğuna dair ortaya çıkan iddiaları da dikkate aldıklarını ifade eden Zaharova, “ABD’nin bu eylemi sırasındaki sivil kayıplarla ilgili bilgiler doğrulanırsa kapsamlı bir soruşturma konusu haline gelmelidir. IŞİD liderinin çatışmasızlık bölgesindeki Atme kasabasında gizleniyor olması Suriye makamlarının kontrolü dışında kalan bu bölgenin terör örgütleri tarafından kullanıldığını bir kez daha gösterdi” dedi.

Türkiye ile Rusya tarafından Suriye’nin kuzeyindeki atılan ortak adımları işaret eden Zaharova, “Bu Türkiye ile yapılan ilgili anlaşmaların öngördüğü gibi İdlib’deki çetelerin ve militanların karakollarının hızla ortadan kaldırılması ihtiyacını doğrulamaktadır” ifadelerini kullandı.

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