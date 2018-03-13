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Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt! Vururuz

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Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt! Vururuz
ABD Savunma Bakanı James Mattis dün Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanması halinde vuracaklarını açıklamıştı. ABD'li bakanın açıklamasına Rusya Genelkurmayı'ndan çok sert yanıt geldi. Rusya Genelkurmayı ABD'nin Suriye'yi bombalaması halinde karşılık vere

ABD Savunma Bakanı James Mattis dün Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanması halinde vuracaklarını açıklamıştı. ABD'li bakanın açıklamasına Rusya Genelkurmayı'ndan çok sert yanıt geldi. Rusya Genelkurmayı ABD'nin Suriye'yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz açıklamasında bulundu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'yi bombalanması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde Rusya'nın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere, Suriye'nin herhangi bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatı için tehlike oluşturması halinde, hem söz konusu saldırıda kullanılan füzelere hem de bu füzeleri taşıyan savaş araçlarına karşılık verileceğini belirtti.

ABD'Lİ BAKANDAN ESAD'A TEHDİT: ABD Savunma Bakanı James Mattis, Umman yolculuğu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mattis, "Suriye yönetiminin tekrar kimyasal silah kullanması onlar için çok akılsızca bir karar olurdu" diyerek bu durumun askeri sonuçlara yol açabileceğine işaret etti. 

TRUMP TAVRINI GÖSTERDİ

 

Geçtiğimiz yıl ABD'nin bu nedenle Humus'ta rejime ait bir hava üssünü bombaladığını hatırlatan Mattis, "Sanırım Başkan Donald Trump bu konudaki tavrını açıkça belli etti" diye konuştu. 

RUSYA İLE ESED'İN KİMYASAL ORTAKLIĞI VAR

ABD'li Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kimyasal silah stoğu içinse Rusya'yı suçladı. Mattis, "Rusya, Esad'ın bu silahlardan kurtulacağına kefil olmuştu. Rusya'ya bu konuda yetersiz ya da Esad'la ortaklık içerisinde" dedi. 

GEÇEN YIL VURMUŞLARDI

Birleşik Devletler geçtiğimiz yıl Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullanması üzerine El Şayrat hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

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