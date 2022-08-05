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Rusya’dan ABD’ye Covid-19 suçlaması: İnsan yapımı ve ABD'nin parmağı var

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, corona virüsün insan yapımı olduğunu ve ABD'nin yürüttüğü projeler çerçevesinde yayıldığını savundu.
Rusya’dan ABD’ye Covid-19 suçlaması: İnsan yapımı ve ABD'nin parmağı var

Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan corona virüs salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ABD’yi suçladı.

Corona virüs salgınının ortaya çıkmasında ABD'nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, yeni korona virüsün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009'dan beri yeni corona virüs türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD merkezli "Metabiota" şirketinin Ukrayna'daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

ABD'li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, "ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni korona virüs pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının korona virüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor" dedi.

 

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