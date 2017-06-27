 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,148
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

Rusya’dan ABD’ye sert tepki

» »
Rusya’dan ABD’ye sert tepki
Moskova Yönetimi'nden Suriye'yi tehdit eden ABD'ye tepki... Rusya, Beyaz Saray'dan yapılan "olası bir kimyasal saldırı karşısında Suriye rejimi bunun bedelini ağır öder" yönündeki açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada “Kimyasal silah kullanımına ilişkin bir tehditle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim” dedi.

Beyaz Saray, Suriye rejiminin bir başka kimsayal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunu “saldırı gerçekleşirse, bedelin ağır öderler” ifadesiyle tehdit etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’dan gelen açıklamada, “Suriye tarafından yapılan hazırlıkların onlarca sivilin hayatını kaybettiği ve akabinde Başkan Donald Trump’ın bir Suriye üssüne yönelik füze saldırısı emri verdiği 4 Nisan saldırısı öncesi yapılan hazırlıklarla benzerlik taşıdığı” belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Esad rejimi tarafından yapılacak bir başka kimyasal saldırı, muhtemelen kitlesel sivil ölümleriyle sonuçlanacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD Irak ve Suriye’deki IŞİD’i ortadan kaldırmak için Suriye’de bulunuyor. Ancak Esad, kimyasal silah kullanarak bir başka toplu katliam yaparsa, o ve ordusu bedelini ağır öder.”

Suriye lideri Esad, Nisan ayında İdlib’e bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen sinir gazı saldırısının arkasında rejim güçlerinin olduğunu reddediyor.

Söz konusu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Bu saldırıya cevaben Akdeniz’deki ABD Donanması’na bağlı gemiler, Humus’taki El Şayrat Havaüssü’nü 59 Tomahawk füzesi vurmuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pakistan'daki bombalı saldırılarda ölü sayısı 81'e yükseldi25 Haziran 2017 Pazar 12:26
  • Pakistan'da petrol tankeri devrilip alev aldı: 122 kişi yaşamını yitirdi25 Haziran 2017 Pazar 12:24
  • Arnavutluk’ta halk sandık başında25 Haziran 2017 Pazar 12:23
  • Çin'de heyelan: Göçük altından 15 kişinin cesedi çıkarıldı25 Haziran 2017 Pazar 12:22
  • Çin'de heyelan köyü yok etti24 Haziran 2017 Cumartesi 11:15
  • Myanmar'da 67 çocuk asker ordudan çıkarıldı24 Haziran 2017 Cumartesi 09:41
  • Endonezya’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri24 Haziran 2017 Cumartesi 09:11
  • Pakistan’da bombalı araç saldırısı: 11 ölü, 20 yaralı23 Haziran 2017 Cuma 12:44
  • Yemen'de kolera salgını sebebiyle bin 233 kişi hayatını kaybetti23 Haziran 2017 Cuma 09:52
  • Tayland'da orduya yönetime dahil olma imkanı veren yasa23 Haziran 2017 Cuma 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti