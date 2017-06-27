Rusya’dan ABD’ye sert tepki

Moskova Yönetimi'nden Suriye'yi tehdit eden ABD'ye tepki... Rusya, Beyaz Saray'dan yapılan "olası bir kimyasal saldırı karşısında Suriye rejimi bunun bedelini ağır öder" yönündeki açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada “Kimyasal silah kullanımına ilişkin bir tehditle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim” dedi.

Beyaz Saray, Suriye rejiminin bir başka kimsayal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunu “saldırı gerçekleşirse, bedelin ağır öderler” ifadesiyle tehdit etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’dan gelen açıklamada, “Suriye tarafından yapılan hazırlıkların onlarca sivilin hayatını kaybettiği ve akabinde Başkan Donald Trump’ın bir Suriye üssüne yönelik füze saldırısı emri verdiği 4 Nisan saldırısı öncesi yapılan hazırlıklarla benzerlik taşıdığı” belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Esad rejimi tarafından yapılacak bir başka kimyasal saldırı, muhtemelen kitlesel sivil ölümleriyle sonuçlanacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD Irak ve Suriye’deki IŞİD’i ortadan kaldırmak için Suriye’de bulunuyor. Ancak Esad, kimyasal silah kullanarak bir başka toplu katliam yaparsa, o ve ordusu bedelini ağır öder.”

Suriye lideri Esad, Nisan ayında İdlib’e bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen sinir gazı saldırısının arkasında rejim güçlerinin olduğunu reddediyor.

Söz konusu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Bu saldırıya cevaben Akdeniz’deki ABD Donanması’na bağlı gemiler, Humus’taki El Şayrat Havaüssü’nü 59 Tomahawk füzesi vurmuştu.