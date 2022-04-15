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Rusya’dan ABD’ye sert uyarı: Karşılığı olur

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Rusya'nın Ukrayna'yı uyardığını ve "Beklenmedik sonuçlarına katlanırsınız" dediğini ortaya çıkardı.
Rusya’dan ABD’ye sert uyarı: Karşılığı olur

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya’nın ABD’yi Ukrayna’ya destek vermemesi konusunda uyardığı ortaya çıktı.

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde Moskova’nın Washington yönetimini uyardığı ve “Ukrayna’ya silah göndermeye devam ederseniz bunun tahmin edilemeyen karşılıkları olur” açıklamasını yaptığı belirtildi.

Haberde, Rusya’nın ABD’ye gönderdiği notada, “ABD ve müttefiklerinin sorumsuzca Ukrayna’ya silah göndermesini durdurmasını istiyoruz, bu durum bölgesel ve uluslararası güvenlik alanında beklenmedik karşılıklar oluşturabilir” denildiği de vurgulandı.

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