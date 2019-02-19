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Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! ABD Suriye'de yeni bir devlet kuracak

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı
Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! ABD Suriye'de yeni bir devlet kuracak

ABD'yi bölgede yasa dışı adımlar atmaması konusunda uyaran Lavrov  ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Rusya, ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında yorumda bulundu. Lavrov, Washington yönetimi ve müttefiklerini bölgede yasa dışı adımlar atmaması konusunda uyardı. ABD'nin bölgeden çekilmesinin Suriye'deki krizde anlaşmaya varılması için pozitif bir gelişme olarak değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

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