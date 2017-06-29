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Rusya’dan ABD’ye Suriye çıkışı

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Rusya’dan ABD’ye Suriye çıkışı
ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımı durumunda sert bir şekilde duruma müdahale edeceğini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yorum geldi.

ABD’nin önceki gün, yaptığı “olası bir kimyasal saldırı karşısında Suriye rejimi bunun bedelini ağır öder” yönündeki açıklamasının ardından Moskova’dan açıklama geldi. Daha önce bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov’un ardından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’dan geldi.

Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD’nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya’nın orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğini söyledi. Lavrov, ABD’nin istihbarat bilgilerini kullanarak bir saldırı hazırlığında olmamasını ve Suriye’de bir provokasyon yapmamalarını umut ettiğini söyledi.

 

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