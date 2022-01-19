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Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna'ya Silah Göndermemesi' Çağrısı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin silah sevkiyatıyla Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna'ya Silah Göndermemesi' Çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce başkent Moskova'da düzenlenen konferansta, ABD'nin Ukrayna ile ilgili eylemlerini değerlendirdi.

Ryabkov, "Gerçekten, Avrupa güvenlik alanındaki durum kritiktir. Bu durum, Ukrayna'yı Rusya'ya yönelik baskı kaldıracı olarak kullanan Washington ve NATO yüzünden oluştu." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirten Ryabkov, "Savaş isteyen Ukrayna rejiminin, silah sevkiyatı, eğitmen desteği ve bizim için doğrudan tehdit oluşturan askeri üslerin inşa edilmesi, tatbikatların yapılması yönündeki planların oluşturulması ve uygulanması ile askeri açıdan beslenmesinin durdurulmasının önemini vurguluyoruz." dedi.

Ukrayna'yı tehdit edecek eylemlerde bulunmayacaklarını ifade eden Ryabkov, "Biz sadece kendi topraklarımızda tatbikatlar düzenliyor, askeri birliklerini düzenli hareket ettiriyoruz. Bunu ileride de yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu

Avrupa'da veya başka bir yerde geniş çaplı savaşın ortaya çıkması riskinin olmadığını belirten Ryabkov, Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'yı Minsk anlaşmalarına uyması konusunda "zorlaması" gerektiğini vurguladı.

"Güvenlikle ilgili tekliflerimize yazılı yanıt bekliyoruz"

ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki anlaşmanın taslağını Aralık 2021'de ilettiklerini hatırlatan Ryabkov, bu tekliflere yazılı yanıt beklediklerini belirtti.

Ryabkov, "Birçok kez vurguladığımız gibi bu acil bir konudur. Sonsuz beklemeye ve hangi formatların uygun olup olmadığı konusunda rutin, diplomatik ve bürokratik kargaşaya dahil olmaya hazır değiliz." ifadelerini kullandı

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