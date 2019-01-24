  • BIST 100.938
  • Altın 216,816
  • Dolar 5,2652
  • Euro 5,9751
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Rusya'dan , ABD'ye 'Venezüella'ya askeri müdahale' uyarısı

» »
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyardı ve böyle bir adımın felakete yol açacağını vurguladı.
Rusya'dan , ABD'ye 'Venezüella'ya askeri müdahale' uyarısı

Mejdunarodnaya Jizn dergisi muhabirinin ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalede bulunma ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "Askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarıyoruz. Bu, Latin Amerika'da gözlediğimiz kalkınma modelini temelden sarsacak bir felaket senaryosuna yol açar" dedi.

'RUSYA, VENEZÜELLA'YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK'

Ryabkov, Rusya'nın Venezüalla'yı ABD'nin artan baskısı karşısında desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ryabkov, "Venezüella'daki gelişmeler çerçevesinde ABD de dahil bir grup ülkenin çeşitli bahanelerle Amerikan Devletleri Örgütü'nün de aralarında yer aldığı bir dizi platformu Venezüella'ya yönelik baskıyı artırmak için kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Stratejik partnerimiz dost ülke Venezüella'yı destekledik ve destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor…

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Trump’ın tanımama kararı aldığı Maduro’ya telefon etti: Dik dur kardeşim24 Ocak 2019 Perşembe 09:33
  • Trump, Venezuela’da muhalefet liderini resmen devlet başkanı olarak tanıdı (video)23 Ocak 2019 Çarşamba 20:40
  • Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti23 Ocak 2019 Çarşamba 18:31
  • Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi23 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
  • Amerika bunu konuşuyor Trump'ın kızına son 1 ay içinde...23 Ocak 2019 Çarşamba 10:42
  • New York'ta Müslümanlara 'saldırı hazırlığında' olan dört kişiye gözaltı23 Ocak 2019 Çarşamba 09:51
  • ABD kıyameti yaşıyor! Bilanço ağırlaşıyor22 Ocak 2019 Salı 16:13
  • Lady Gaga'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve eşine: Hristiyanlığın en kötü temsilcilerisiniz21 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  • Hükümetin kapalı olduğu Washington'da porno izlenme oranları arttı21 Ocak 2019 Pazartesi 09:19
  • ABD'de Trump'ı protesto eden binlerce kadın sokaklara döküldü20 Ocak 2019 Pazar 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti