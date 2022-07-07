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Rusya’dan ABD’ye yeni tehdit: Alaska’yı geri alırız

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Rusya’nın Ukrayna işgali 134. güne girerken Kremlin’den Rusya’yı art arda yaptırımlarla hedef alan ABD’ye yeni bir tehdit geldi.
Rusya’dan ABD’ye yeni tehdit: Alaska’yı geri alırız

Ukrayna'da 134 gündür süren savaş Rusya ile ABD arasında gerilimi tırmandırırken Rusya Devlet Duması Başkanı Viyaşeslav Volodin ABD'yi sert sözlerle hedef aldı.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın başkanı Volodin, ABD'nin Rusya'nın varlıklarını dondurması ya da bunlara el koyması halinde “Alaska'yı geri alacakları” tehdidini ortaya attı. Volodin Duma'nın yaz tatili öncesi son oturumunda yaptığı konuşmada “Amerikalılar her zaman şunu akılda tutmalı: Alaska'nın bir bedeli vardır. Bizim yurt dışındaki kaynaklarımızı yönetmeye çalıştıklarında bizim de geri alacağımız şeyler olduğunu unutmamalılar” dedi.

Volodin, yardımcısı Piyotr Tolstoy'un Alaska'da Rusya'ya katılım konusunda bir referandum düzenleme teklifinde bulunduğunu da hatırlatarak “Biz onların iç işlerine karışmıyoruz” diye konuştu. Volodin'in konuşması Duma'da büyük alkış aldı.

1853-1856 tarihleri arasında İngiltere ve Fransa'nın desteklediği Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yaşanan savaşta ağır yenilgi alan Rusya, 1867'de Alaska'yı 7,2 milyon dolara  ABD'ye satmıştı. Alaska bugün ABD'nin en büyük petrol sahalarından bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

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