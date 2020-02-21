  • BIST 116.271
  • Altın 321,094
  • Dolar 6,1038
  • Euro 6,5947
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Rusya'dan açıklama: Türkiye'den İdlib'e kilometrelerce uzunlukta askeri yığınak konvoyu gönderildi

» »
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'nin askeri araç ve mühimmat yüklü TIR'lardan oluşan bir konvoyu İdlib'e gönderdiğini söyledi. 
Rusya'dan açıklama: Türkiye'den İdlib'e kilometrelerce uzunlukta askeri yığınak konvoyu gönderildi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'nin askeri araç ve mühimmat yüklü TIR'lardan oluşan bir konvoyu İdlib'e gönderdiğini söyledi. 

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'nin İdlib'e askeri araçlardan ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan kilometrelerce uzunlukta bir konvoy gönderdiğini belirtti.

Rusya'dan açıklama gelirken Demirören Haber Ajansı da Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerinden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoyun Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştığını açıkladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan üçlü zirve açıklaması20 Şubat 2020 Perşembe 16:56
  • Filistin İle İsrail Arasındaki İthalat Gerilimi Sona Erdi20 Şubat 2020 Perşembe 12:50
  • Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı20 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman: "Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz”20 Şubat 2020 Perşembe 10:37
  • Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı20 Şubat 2020 Perşembe 10:25
  • BM yetkilisi lowcock: "idlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı"20 Şubat 2020 Perşembe 10:14
  • Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi19 Şubat 2020 Çarşamba 21:07
  • Rusya'dan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına jet yanıt19 Şubat 2020 Çarşamba 17:26
  • Lavrov: Türk heyetle yapılan Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadı19 Şubat 2020 Çarşamba 14:55
  • Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor18 Şubat 2020 Salı 23:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti