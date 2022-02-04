Rusya'dan Almanya'ya 'Russia Today' misillemesi: Deutsche Welle'nin Rusça yayınları yasaklanıyor

Rusya, Russia Today'in Almanca (RT DE) yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı.

Rusya, Russia Today'in Almanca (RT DE) yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı.

Moskova, kanalın Rusya'da yayınlarının engellenmesini takiben "yabancı unsur" olarak tanımlanması için sürecin başlatılacağını duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca RT DE'nin kapatılmasında rol oynan yetkililerin Rusya'ya girişlerinin de yasaklanacağı belirtildi.

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle ise kararı resmi olarak protesto ettiklerini ve haklarını hukuki yollardan arayacaklarını açıkladı.

Deutsche Welle'nin merkezinin bulundu Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wuest, Rusya'nın kararının basın özgürlüğüne büyük ve açık bir saldı olduğunu belirterek "Güçlü bir şekilde kınıyoruz," ifadelerini kullandı.

Alman Gazeteciler Derneği Başkanı Frank Uberall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yasağı kaldırması çağrısında bulunurken bu sansürcü eylemi meşrulaştıracak hiç bir gerekçe olmadığını vurguladı.

Almanya radyo ve televizyon yayınları düzenleyici kurumu, RT DE'yi Sırp lisansı kullanarak Almanya'da yayın yapamayacağı gerekçesiyle yasaklamıştı.

RT kablolu ve uydu yayınları için kullandığı bu lisansın Almanya'da yayın yapmasına izin verdiğini öne sürüyor.

Ancak Alman yayın düzenleme kurumu kanalın Berlin merkezli yayın yaptığını ve Avrupa hukuku gereğince yasal izni bulunmadığını belirtti.