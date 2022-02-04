  • BIST 1.949,33
  • Altın 781.15557
  • Dolar 13.548
  • Euro 15.5261
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Rusya'dan Almanya'ya 'Russia Today' misillemesi: Deutsche Welle'nin Rusça yayınları yasaklanıyor

» »
Rusya, Russia Today'in Almanca (RT DE) yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı.
Rusya'dan Almanya'ya 'Russia Today' misillemesi: Deutsche Welle'nin Rusça yayınları yasaklanıyor

Rusya, Russia Today'in Almanca (RT DE) yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı.

Moskova, kanalın Rusya'da yayınlarının engellenmesini takiben "yabancı unsur" olarak tanımlanması için sürecin başlatılacağını duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca RT DE'nin kapatılmasında rol oynan yetkililerin Rusya'ya girişlerinin de yasaklanacağı belirtildi.

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle ise kararı resmi olarak protesto ettiklerini ve haklarını hukuki yollardan arayacaklarını açıkladı.

Deutsche Welle'nin merkezinin bulundu Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wuest, Rusya'nın kararının basın özgürlüğüne büyük ve açık bir saldı olduğunu belirterek "Güçlü bir şekilde kınıyoruz," ifadelerini kullandı.

Alman Gazeteciler Derneği Başkanı Frank Uberall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yasağı kaldırması çağrısında bulunurken bu sansürcü eylemi meşrulaştıracak hiç bir gerekçe olmadığını vurguladı.

Almanya radyo ve televizyon yayınları düzenleyici kurumu, RT DE'yi Sırp lisansı kullanarak Almanya'da yayın yapamayacağı gerekçesiyle yasaklamıştı.

RT kablolu ve uydu yayınları için kullandığı bu lisansın Almanya'da yayın yapmasına izin verdiğini öne sürüyor.

Ancak Alman yayın düzenleme kurumu kanalın Berlin merkezli yayın yaptığını ve Avrupa hukuku gereğince yasal izni bulunmadığını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi03 Şubat 2022 Perşembe 20:55
  • BM Yunanistan'a Yönelik Acil Soruşturma Çağrısı Yaptı03 Şubat 2022 Perşembe 19:56
  • Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarında Değişikliğe Gitmedi03 Şubat 2022 Perşembe 19:44
  • NATO Uçakları, Rus Bombardıman Ve Gözetleme Uçaklarına Önleme Yaptı03 Şubat 2022 Perşembe 18:52
  • AB, Dijital Covid-19 Sertifikasının Süresini Uzatıyor03 Şubat 2022 Perşembe 17:45
  • Yunanistan’daki Dernek Ve Odalardan Borrell’in Maraş Açıklamasına Destek03 Şubat 2022 Perşembe 16:51
  • Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor03 Şubat 2022 Perşembe 12:17
  • Yeni Zelanda’yı karıştıran olay: Din adamları tacizle suçlanıyor03 Şubat 2022 Perşembe 11:51
  • Avrupa’da Nükleer Enerji Santrali Çatlağı02 Şubat 2022 Çarşamba 20:32
  • Avrupa’nın Enflasyonu Rekor Seviyeye Yükseldi02 Şubat 2022 Çarşamba 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti