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Rusya’dan Ankara-Şam uzlaşması için yol haritası

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Moskova'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad’ı aynı masada buluşturan toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesinin Orta Doğu’da da olumlu bir atmosfer oluşturduğunu belirtti.
Rusya’dan Ankara-Şam uzlaşması için yol haritası

Moskova'da yıllar sonra ilk defa Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarını buluşturan toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesi için bir taslak yol haritası hazırladıklarını açıkladı.

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.

Lavrov, toplantı öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, Suriyeli mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kalıcı ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştırmanın temel ilke olduğunu belirtti. Türkiye-Suriye normalleşme sürecinin başlatılmasının Orta Doğu bölgesinde de olumlu bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Lavrov, “Bugünkü toplantımızın en iyi sonucu, uzmanlara bir sonraki bakanlar toplantısı için Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için bir taslak yol haritası hazırlamaları talimatını verme anlaşması olabilir. Bu daha sonra devlet başkanlarımıza sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ABD’NİN AMACI SURİYE’DE İSTİKRARSIZLIK’

ABD’nin Fırat’ın doğusunda sözde yönetim ilan eden yetkilileri desteklediği ve onların oluşturduğu yasa dışı silahlı oluşumlara silah sevk ettiğini vurgulayan Lavrov, “Edindiğimiz bilgilere göre Amerikalılar, yerel Arap aşiretlerinin, IŞİD militanlarının ve diğer terör örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Suriye Rakka çevresinde sözde ‘Suriye Özgür Ordusu’nu oluşturmaya başladı. Amaç açık: Bu militanları ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmak için Suriye’nin yetkililerine karşı kullanmak” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımında, “Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da toplantıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de siyasi çözümün Şam'ın topraklarının tamamı üzerindeki egemenliğini esas alması gerektiğini, Türkiye'nin bu konuda önemli rol oynayabileceğini söyledi. İranlı bakan, Suriye ordusunun sınır bölgelerinde konuşlandırılmasının Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili endişelerini giderebileceğini savundu.

Şam yönetimi Türkiye'yle uzlaşma için ülkedeki Türk askerinin geri çekilmesini şart koşuyor. 

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