  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Rusya'dan atom enerjisi önerisi

» »
İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını belirtti.
Rusya'dan atom enerjisi önerisi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını belirtti.

Fosil yakıtlar konusuna değinen Nebenzia, "Fosil yakıtlar, onlara karşı savaşsanız da savaşmasanız da ortadan kalkmayacak çünkü enerji ile uğraşan tüm ciddi ekonomiler, kişiler bunu söylüyor, en azından 2050'ye kadar. Fosil yakıtlar enerji sektöründe önemli bir rol oynamaya devam edecek ve bu da 2050 ile sınırlı değil." dedi.

Nebenzia, temiz enerjinin de geliştirilmesi gerektiğini, iklim değişikliğiyle mücadele için "düzgün ve güvenli yönetilirse" atom enerjisinin de kullanılabileceğini ifade etti.

Rusya, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefi doğrultusunda, atmosfere sıfır karbon salımı için 2060'ı hedefliyor.

Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları alması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçları ile oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkına varmalı." yanıtını verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: İklim krizinde insan etkisi neredeyse yüzde 10020 Ekim 2021 Çarşamba 12:35
  • Paris Anlaşması'na rağmen hükümetler fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 11:02
  • Kıbrıs, 47 Ülke Arasında, İklim Ekstremlerinde En Çok Artış Görülen Yedinci, Avrupa Ülkeleri Arasında İse Beşinci Sırada…17 Ekim 2021 Pazar 14:32
  • Belediye ve Çevre Dairesi'nin yapamadığını Cemil Öğretmen yaptı14 Ekim 2021 Perşembe 08:23
  • Araştırma: İklim değişikliği şimdiden dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkiledi13 Ekim 2021 Çarşamba 12:21
  • NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı08 Ekim 2021 Cuma 12:41
  • Dünya giderek kararıyor, sorumlusu ise küresel ısınma04 Ekim 2021 Pazartesi 12:01
  • Norveç, Kuzey Kutbu'ndaki son kömür madenini kapatma kararı aldı03 Ekim 2021 Pazar 11:03
  • İklim krizi: COP26 öncesi genç aktivistlerden liderlere 'Söz değil eylem' çağrısı30 Eylül 2021 Perşembe 22:59
  • 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu25 Eylül 2021 Cumartesi 22:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti