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Rusya’dan Batı’ya bir tehdit daha: Vururuz

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Rus lider Putin’e en yakın isimlerden eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, son açıklamasında Batılı ülkeleri doğrudan hedef aldı.
Rusya’dan Batı’ya bir tehdit daha: Vururuz

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 100 gün geride kalırken, Rus yetkililerden Batı'ya yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya HIMARS olarak bilinen gelişmiş füze sistemi gönderme kararını duyurmuş, Rusya karara tepki göstererek “ABD ile Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelme riskini artırır” açıklaması yapmıştı.

Rus lider Vladimir Putin'in yakın müttefiklerinden eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, son açıklamasında Batılı ülkeleri doğrudan hedef aldı. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği füze sistemlerinin Rusya'ya saldırılarda kullanılması halinde Rusya'nın Batı kentlerini vurabileceğini söyledi.

“BAŞKA SEÇENEK OLMAZ”

Al Jazeera kanalına konuşan Medvedev, “Tanrı korusun ama bu silahlar Rus topraklarına karşı kullanılırsa ordumuzun karar alınan merkezleri vurmaktan başka seçeneği kalmaz. Elbette bu merkezler Kiev'de değil” dedi. Son dönemde yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken Medvedev, Ukrayna'daki savaşın dünyayı nükleer savaşa sürüklediğini belirtti.

Rusya daha önce de Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların “meşru hedef” olduğunu açıklamış, Ukrayna'da Batı’dan gönderilen silahların depolandığı depoları füzelerle vurmuştu.

Öte yandan Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli roket göndermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna “Rusya’ya ateş edebilecek hiçbir şey göndermeyeceğim” yanıtını vermişti.

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