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Rusya’dan Biden’a Sert Yanıt: İnsanların Öldürülmesini İstedi

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ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidarda kalmaması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'da kimin iktidarda olacağının kararını Biden değil Ruslar verir” dedi.
Rusya’dan Biden’a Sert Yanıt: İnsanların Öldürülmesini İstedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaşı Avrupalı liderlerle görüşmek üzere gerçekleştirdiği Avrupa ziyareti sırasında Polonya’nın başkenti Varşova’da önemli açıklamalarda bulundu.

Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, “Bu adam iktidarda kalmamalı” açıklamasının ardından Kremlin’den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Ruslar tarafından verilebileceğini belirterek, “Bu karar Biden'ın değil. Rusya Devlet Başkanı'nı, Ruslar seçiyor. Bu tür kişisel hakaretler, ABD ile ikili ilişkilerimizi daraltıyor” ifadelerini kullandı.

“ONUN AĞZINDAN BU SÖZLERİ DUYMAK ÇOK GARİP”

Peskov, Biden'ın kullandığı ifadelere karşı Yugoslavya'yı hatırlatarak, “Sonuçta bu adam bir zamanlar televizyonlarda konuşurken Yugoslavya'nın bombalanmasını isteyen bir adam. Yani Yugoslavya'yı bombalanmasını ve oradaki insanların öldürülmesini istedi. Dolayısıyla onun ağzından bu sözleri duymak çok garip” dedi.

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