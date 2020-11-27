  • BIST 1.349
  • Altın 453,071
  • Dolar 7,7779
  • Euro 9,2781
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka!

Rusya’dan Çarpıcı Uyarı: Aşı Olana Da Virüs Bulaşabilir

» »
Corona virüsüne karşı Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'dan kritik açıklamalar geldi. Uzmanlar, aşı yapılsa dahi virüsün bulaşabileceğini söylerken, gripte olduğu gibi her yıl aşı vurulması gerekebileceğine dikkat çekti.
Rusya’dan Çarpıcı Uyarı: Aşı Olana Da Virüs Bulaşabilir

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsü salgınında vaka sayısı worldometers’ın verilerine göre 61.3 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin toplamı ise 1.4 milyonu geçti.

ABD, Hindistan ve Brezilya'nın vaka sayılarında başa çektiği salgında ikinci dalga çok daha hızlı ilerliyor. Pek çok ülke, vakalarda rekor üstüne rekor kırıyor.

Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği aşı ile Rusya'nın Sputnik V aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunun açıklanması dünya kamuoyunda heyecan yarattı. Aşıların nasıl dağıtılacağı ve yeterli doz için üretim kapasitesinin durumu soru işaretleri oluştururken, Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

HASTALIĞIN SEYRİ FARKLI OLUR


Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, aşı olmanın corona virüsüne yakalanmayı önlemeyeceğini söyledi. Gorelov, “Aşı yaptıranlar enfekte olabilir, ancak hastalığın seyri farklı olur. Mutlak bir koruma yok, ancak aşılananlarda hastalık daha hafif ve komplikasyonsuz geçer” diye konuştu.

MEVSİMSELE DÖNÜŞEBİLİR


Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Georgiy Ignatyev ise, corona virüsünün mevsimsel bir hastalığa dönüşebileceğini öne sürdü. Bu durumda gripte olduğu gibi her yıl aşı yapılması gerekeceğini belirten Ignatyev, “Virüsün değişim göstereceğini düşünürsek, corona virüsünde de gripte olduğu gibi her yıl aşılama gerekebilir” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Saatte 20 Can Alıyor26 Kasım 2020 Perşembe 20:30
  • Beyin Anevrizmasının 4 Kritik Belirtisi!26 Kasım 2020 Perşembe 10:40
  • Arjantinli Bilim insanlarından Kötü Haber: İşe Yaramıyor26 Kasım 2020 Perşembe 09:58
  • Grip ve covıd-19 Arasındaki Fark Ne?26 Kasım 2020 Perşembe 09:48
  • Sağlık Bakanı Koca: Bugün 28 Bin 351 Kişinin Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı26 Kasım 2020 Perşembe 09:46
  • Koronavirüs Sürecinde Kullanımı Ciddi Şekilde Arttı!26 Kasım 2020 Perşembe 09:37
  • Ağrı şikayetiyle doktora gitti, karnında 14 kilo kitle olduğunu öğrendi25 Kasım 2020 Çarşamba 23:20
  • Dünyada Kovid-19 Vaka Sayısı 60 Milyonu Geçti25 Kasım 2020 Çarşamba 20:45
  • Covid-19’lu Hasta İle Aynı Evde Yaşamın 10 Önemli Kuralı25 Kasım 2020 Çarşamba 14:30
  • Bu Alışkanlıklar Diş Yapısını Bozuyor !25 Kasım 2020 Çarşamba 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti