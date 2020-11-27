Rusya’dan Çarpıcı Uyarı: Aşı Olana Da Virüs Bulaşabilir

Corona virüsüne karşı Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'dan kritik açıklamalar geldi. Uzmanlar, aşı yapılsa dahi virüsün bulaşabileceğini söylerken, gripte olduğu gibi her yıl aşı vurulması gerekebileceğine dikkat çekti.

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsü salgınında vaka sayısı worldometers’ın verilerine göre 61.3 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin toplamı ise 1.4 milyonu geçti.

ABD, Hindistan ve Brezilya'nın vaka sayılarında başa çektiği salgında ikinci dalga çok daha hızlı ilerliyor. Pek çok ülke, vakalarda rekor üstüne rekor kırıyor.

Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği aşı ile Rusya'nın Sputnik V aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunun açıklanması dünya kamuoyunda heyecan yarattı. Aşıların nasıl dağıtılacağı ve yeterli doz için üretim kapasitesinin durumu soru işaretleri oluştururken, Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

HASTALIĞIN SEYRİ FARKLI OLUR



Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, aşı olmanın corona virüsüne yakalanmayı önlemeyeceğini söyledi. Gorelov, “Aşı yaptıranlar enfekte olabilir, ancak hastalığın seyri farklı olur. Mutlak bir koruma yok, ancak aşılananlarda hastalık daha hafif ve komplikasyonsuz geçer” diye konuştu.

MEVSİMSELE DÖNÜŞEBİLİR



Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Georgiy Ignatyev ise, corona virüsünün mevsimsel bir hastalığa dönüşebileceğini öne sürdü. Bu durumda gripte olduğu gibi her yıl aşı yapılması gerekeceğini belirten Ignatyev, “Virüsün değişim göstereceğini düşünürsek, corona virüsünde de gripte olduğu gibi her yıl aşılama gerekebilir” dedi.