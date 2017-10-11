Rusya'dan düşünce gücüyle çalışan araba: Nöromobil

Rusya'nın Nijnıy Novgorod kentinden bilim insanları engellilerin düşünce gücüyle kullanabilecekleri ve ülke için bir ilk olacak elektrikli bir araba geliştiriyor.

Rossiskaya Gazeta'nın aktardığına göre, Nijnıy Novgorodlu bilim insanları, Rusya için bir ilk olacak düşünce gücüyle çalışan bir araba geliştiriyor.

Konuyla ilgili konuşan Nijnıy Novgorod Devlet Üniversitesi'nden Vasiliy Mironov, engellilerin kullanabileceği bu arabada yer alacak kontrol sistemiyle beyindeki farklı eylem modellerinin çıkarabileceğini söyledi.

Mironov, araçtaki özel arayüzün beyinden alınan sinyalleri komuta dönüştürüp aracın kontrol edilebilmesini sağlayacağını da aktardı.

Araç, herhangi bir kaza sonucu oluşan felç veya omurilik zedelenmeleri sonucunda vücudunu hareket ettiremeyen kişiler için bir alternatif oluşturuyor.

Daha önce Paris Otomobil Fuarı'nda, dünyaca ünlü otomobil markası Opel'in standında düşünce gücüyle çalışabilen 'Opel Mind' (Opel Zihin) isimli bir araç tanıtılmıştı.