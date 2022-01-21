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Rusya’dan Erdoğan’ın Davetiyle İlgili Açıklama

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy'e yaptığı davetle ilgili Kremlin’den yeni bir açıklama geldi.
Rusya’dan Erdoğan’ın Davetiyle İlgili Açıklama

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Ukrayna’yı Türkiye’de görüşmeye davet eden Ankara’nın Rusya yanlılarıyla Ukrayna arasında çatışmalara sahne olan Donbass’taki temsilcileri de diyalog masasına çağırmasının önemli olduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, günlük basın toplantısında Türkiye’nin önerisi hakkında konuşan Peskov, “Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda, Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz” dedi.

Türkiye’nin teklifinin resmi kanallar üzerinde henüz uzmanlar düzeyinde ele alınmadığını kaydeden Peskov, “Genelde Ankara’dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna’daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın ancak memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus parlamentosunun Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı iki bölgenin bağımsızlığını tanıma girişimini tasvip etmediklerini de belirterek, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

‘PUTİN'İN PROGRAMINDA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME YOK'

Kremlin sözcüsü, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la herhangi bir temas bulunmadığını ancak bu konuda hızlı şekilde mutabakat sağlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye’ye davet etti” bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Erdoğan da, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin’in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.”

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