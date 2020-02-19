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Rusya'dan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına jet yanıt

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İdlib’e askeri operasyonun bir an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan'a Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada operasyon "en kötü senaryo" olur denildi.
Rusya'dan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına jet yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'e ilişkin olarak "Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki sözlerine Rusya'dan derhal yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Türk ordusu tarafından İdlib bölgesinde Suriye hükümet güçlerin yönelik askeri bir operasyonun "en kötü senaryo" olabileceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazaetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın bu tür bir operasyona şiddetle karşı olduğunu söyleyerek Moskova ve Ankara'nın İdlib'te tansiyonun daha da tırmanmaması için iletişimde olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İdlib konusundaki görüşmelerde Türkiye ile henüz bir anlaşmaya varılmadığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan: Son ikazlarımızı yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İdlib'de tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "İdlib'de rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da gerekse sahada yapılan görüşmelerde şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifade ile İdlib harekatı bir an meselesidir. Türkiye'nin İdlib konusundaki kararlılığını hâlâ anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere özellikle İdlib'i bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

İdlib'te Şubat ayının başından bu yana 13 Türk askerinin yaşamını yitirmesi üzerine Ankara ile Şam arasında gerginlik yaşanmış bunun üzerine, Türkiye ile Suriye hükümetini destekleyen Rusya arasında diplomasi trafiği yoğunlaşmıştı.

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