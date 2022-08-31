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Rusya’dan Erdoğan’ın Kırım açıklamasına yanıt

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Rusya’dan Erdoğan’ın Kırım açıklamasına yanıt
Rusya’dan Erdoğan’ın Kırım açıklamasına yanıt

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Kırım Platformu Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından Rusya’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü işaret ederek, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin meşru olmadığına yönelik sözlerine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan’ın bu düşüncelerinin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini söyledi.

Özellikle İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması gibi konularda Türkiye’nin çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Peskov, “Tahıl meselesinde olduğu gibi, Türkiye’nin zor durumların aşılmasındaki çabalarını çok takdir ediyoruz. Dolayısıyla bizim çıkarımıza olan hususlarda konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. İşbirliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz” diye konuştu.

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