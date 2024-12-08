Rusya’dan Esad açıklaması: Müzakereler sonucunda ülkeyi terk etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Suriye’de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad, müzakereler sonucunda ülkeyi terk etti.

Suriye’deki durumun ‘dramatik ve endişe verici’ olduğu savunulan açıklamada ‘Esad ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığı’ iddia edildi.

“Müzakereler sonucunda Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı.

Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz.

Bu bağlamda Rusya, Suriye’deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye’deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz.

Suriye’deki Rus askeri üslerinin ‘yüksek hazırlık durumunda’ bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı belirtildi.

Açıklamada Esad’ın nereye gittiğine dair bir bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

İdlib’de kontrolü elinde bulunduran ve Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı gruplar HTŞ ile beraberindeki gruplar, 27 Kasım’da Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Ordu sırasıyla Halep, İdlib’in tamamı, Hama ve Humus’ta kontrolü kaybetti.

HTŞ sabah saatlerinde başkent Şam’a da girdi.

Reuters, iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Esad’ın Şam’dan ayrılarak bilinmeyen bir yere gittiğini yazdı.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ‘ülkeyi terk etmeyeceğini’ açıkladı: “Bu sabah iktidarı devretmeye hazır olarak bakanlar kurulunda olacağım.”

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani de sosyal medya hesabından başbakanı işaret etti ve örgüt militanlarına çağrı yaptı:

“Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacak. Havaya ateş açılması da yasak.”

Devlet televizyonundan duyuruldu: Esad devrildi

Gelişmelerin ardından Suriye devlet televizyonunda bir grup HTŞ’linin videolu duyurusu yayınlandı.

Videoda Esad’ın devrildiği ve hapishanelerdeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı belirtildi.

Grup adına açıklamayı yapan kişi tüm ‘muhalifler’e ve vatandaşlara ‘özgür Suriye devleti’nin kurumlarını koruma çağrısı yaptı ve şöyle dedi: “Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti.”

Şam’da yerel saatle 16.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.