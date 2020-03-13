Rusya'dan gazetecilere corona virüsü uyarısı: Gelmeyin

Dünya çapında binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş bir karar da Rusya'dan geldi... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının iyi olduğunu ve çalışmaya devam ettiğini duyururken, "İyi hissetmeyen gazeteciler gelmesin" uyarısı yapıldı.