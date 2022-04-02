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Rusya’dan geri alınmıştı! Hayalet kente dönüşmüş

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Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların hedefi olan ve Rusya kontrolünden kurtulan Ukrayna’nın Irpin şehrinin son hali görüntülendi.
Rusya’dan geri alınmıştı! Hayalet kente dönüşmüş

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rus saldırılarının hedefi olan ve Rus kontrolü altında bulunan Ukrayna'nın Irpin şehri, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından görüntülendi.

HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Şehri kontrol altına alan Ukrayna birlikleri kentte güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Hayalet şehre dönen Irpin'de neredeyse bütün binalarda yaşanan şiddetli çatışmaların izleri dikkat çekti.

Binaların hemen hepsinde kurşun izleri bulunurken, bazı binaların dış cephelerinin Rus füzelerinin isabeti sonucu yıkılmış olduğu görüldü.

BİRÇOĞU KULLANILAMAZ HALDE

Sokaklarda bulunan araçların ise çoğunluğu saldırılar nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş durumda. Kentte neredeyse hiç sivil bulunmazken birçok noktada güvenlik güçlerinin devriyeleri devam ediyor.

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