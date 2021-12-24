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Rusya’dan Google’a 98 Milyon Dolar Ceza

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Moskova mahkemesi, Alphabet bünyesindeki Google'a 7.2 milyar ruble (yaklaşık 98 milyon dolar) tazminat cezası verdi. Mahkeme, Rusya yönetiminin taleplerine rağmen Google'ın "yasa dışı içerikleri" silmediği için bu kararı verdiğini duyurdu.
Rusya’dan Google’a 98 Milyon Dolar Ceza

Rusya’dan Google’a dev tazminat… Moskova mahkemesi bugün aldığı kararla Alphabet bünyesinde altında olan Google’a 7.2 milyar ruble (yaklaşık 98 milyon dolar) para cezası verdi. Rus yönetiminin taleplerine rağmen Google’ın yasa dışı içerikleri silmediği için bu cezanın verildiği belirtildi.

Daha önce daha az miktarda para cezasına çarptırılan teknoloji şirketleri arasında ilk kez bu denli yüksek bir meblağ ceza olarak verildi. Google, Reuters haber ajansına bir açıklama yaparak mahkeme kararını inceleyerek sonraki adımları atacaklarını duyurdu. Öte yandan mahkeme Google’a Rusya’da elde ettiği gelirle orantılı bir ceza kestiğini de duyurdu.

Rusya, uyuşturucu, tehlikeli içerikler, evde silah ve patlayıcı yapılmasını gösteren içeriklerle terör örgütü olarak belirlenen kuruluşlara ait içeriklerin kaldırılmasını istemişti.

Moskova yönetimi daha önce çoğu ABD’li teknoloji şirketi olan 13 kurum için “1 Ocak’a kadar Rusya’da ofis açın yoksa kısıtlama getirilecek” çağrısını yapmıştı.

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