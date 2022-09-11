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Rusya’dan Harkiv şehir merkezine saldırı

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv şehrinin merkezini çoklu roketatar sistemiyle vurduğu saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Rusya’dan Harkiv şehir merkezine saldırı

Harkiv şehir merkezinde akşam saatlerinde 5 ayrı patlama sesi duyuldu. Rus güçlerince şehre atılan roketler, 5 eve isabet etti.

Saldırılar nedeniyle 2 evde yangın çıktı, üçünde ise hasar oluştu. Yangınlar nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Saldırılar nedeniyle Harkiv merkezinde akşam saatlerinde sık sık sirenler çaldı.

Öte yandan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını, 3 evde de hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev’in ardından Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.. Saldırılar nedeniyle Harkiv’de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

RUS BİRLİKLER İKİ ŞEHİRDEN ÇEKİLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin “askeri operasyonun hedefine ulaşması için” Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. 

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