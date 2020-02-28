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Rusya'dan İdlib açıklaması: Teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılmayacak

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Rusya'dan İdlib açıklaması: Teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşmaya yapılamayacağını söyledi.

Lavrov, "Rusya hem Suriye'de hem de Libya'da ilgili ülkenin tüm siyasi güçleri arasında kapsamlı bir diyalog kurulmasını destekliyor, tüm dış aktörlerden bu ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor. Elbette, 2011 yılında başlayan sözde Arap Baharı'ndan sonra baş kaldıran teröristlerle hiçbir uzlaşma yapılmamasından yanayız" dedi.

Suriye'de gerilimin tırmanmasından kaçınmak için tüm çabaların birleştirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını dile getirdi.

Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğini söyledi.

Lavrov, "Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.

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