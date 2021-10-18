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Rusya’dan ipleri geren NATO hamlesi

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Son dönemde Ukrayna gerilimi başta olmak üzere birçok konuda batı ülkeleriyle karşı karşıya gelen Rusya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Rusya’dan ipleri geren NATO hamlesi

Son dönemde Ukrayna gerilimi başta olmak üzere birçok konuda batı ülkeleriyle karşı karşıya gelen Rusya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 1 Kasım’dan itibaren Rusya’nın NATO temsilciliğinin durdurulacağını açıkladı. NATO’nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Moskova yönetiminin böyle bir adım attığını aktaran Rus haber ajansları olayın detaylarını da paylaştı.

NATO’nun Belçika’nın Moskova Büyükelçiliği’nde konuşlanan NATO temsilciğinin de 1 Kasım’dan sonra kapatma kararı alan Lavrov, “1 Kasım’dan itibaren Moskova’daki NATO yetkililerinin akreditasyonu geçerliliğini yitirecek” ifadesini kullandı.

NATO bu ayın başında, Rusya’nın 8 diplomatının akreditasyonunu, “Rus istihbarat servisi çalışanı olduklarını açıklamadıkları” gerekçesiyle iptal etmişti.

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