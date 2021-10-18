Rusya’dan ipleri geren NATO hamlesi

Son dönemde Ukrayna gerilimi başta olmak üzere birçok konuda batı ülkeleriyle karşı karşıya gelen Rusya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 1 Kasım’dan itibaren Rusya’nın NATO temsilciliğinin durdurulacağını açıkladı. NATO’nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Moskova yönetiminin böyle bir adım attığını aktaran Rus haber ajansları olayın detaylarını da paylaştı.
NATO’nun Belçika’nın Moskova Büyükelçiliği’nde konuşlanan NATO temsilciğinin de 1 Kasım’dan sonra kapatma kararı alan Lavrov, “1 Kasım’dan itibaren Moskova’daki NATO yetkililerinin akreditasyonu geçerliliğini yitirecek” ifadesini kullandı.
NATO bu ayın başında, Rusya’nın 8 diplomatının akreditasyonunu, “Rus istihbarat servisi çalışanı olduklarını açıklamadıkları” gerekçesiyle iptal etmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.