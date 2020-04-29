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Rusya’dan İran’a nükleer yakıt

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Rusya, İran ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine büyük önem atfedildiğine dikkat çekerek, Buşehr santraline nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı.
Rusya’dan İran’a nükleer yakıt

Rusya, İran'a nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, İran'ın ilk nükleer santrali olan Buşehr'de kullanılmak üzere nükleer yakıt sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

"Bu, nükleer santraldaki reaktörün çalışmaya devam etmesi için gerekliydi” denilen açıklamada, Rusya'nın İran ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine de "büyük önem atfettiği” vurgulandı. Yapılan sevkiyatın miktarı ise açıklanmadı.

İran, atom bombası üretme niyete olmadığını, nükleer faaliyetlerini enerji üretmek amacıyla sürdürmek istediğini savunuyor, ilk nükleer santralinin bulunduğu Buşehr'de ikinci reaktör inşaa etme faaliyetlerini sürdürüyor.

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