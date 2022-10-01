  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Rusya’dan İtalya’ya gaz akışı durdu

» »
İtalyan enerji şirketi ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının bugün itibarıyla durduğunu bildirdi.
Rusya’dan İtalya’ya gaz akışı durdu

İtalyan enerji şirketi ENI’den yapılan yazılı açıklamada, “Gazprom, bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmadığını belirtti. Dolayısıyla bugün Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI’ye Rus gazı arzı 0 olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme geçecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İtalyan ANSA ajansına konuşan bir ENI yetkilisi de bugün itibarıyla Gazprom’un ENI’ye gaz akışını sağlayamadığını aktararak Avusturya’nın Slovakya üzerinden gaz temin ettiğini, buradan İtalya'ya gaz akışının yeniden başlaması için Gazprom ile temas halinde olduklarını bildirdi.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, halihazırda Rusya’dan İtalya’ya gaz akışının toplam gaz arzına kıyasla yüzde 10’dan az olduğu, Tarvisio’daki nakil noktasındaki kesintinin mevcut durumda büyük değişikliğe yol açmayacağı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından İtalya, gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına girişmişti. Cezayir ve Angola gibi ülkelerle gaz alımlarını artıran İtalya, Rus gazına olan bağımlılığını temmuz itibarıyla yüzde 40’tan yüzde 25’e düşürmüştü. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Rusya'ya ek yaptırımlar, AB'den kınama30 Eylül 2022 Cuma 23:20
  • Putin, Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak ettiklerini açıkladı30 Eylül 2022 Cuma 23:19
  • Ukrayna, NATO üyeliğine başvuruyor30 Eylül 2022 Cuma 21:51
  • NATO, Rusya’nın ‘ilhak’ kararını tanımayacak30 Eylül 2022 Cuma 21:05
  • ‘Kuzey Akım’daki sızıntılar birkaç yüz kilo patlayıcıya denk’30 Eylül 2022 Cuma 20:35
  • Dünyanın gözü kulağı burada: Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı30 Eylül 2022 Cuma 16:10
  • Rusya’dan Kuzey Akım açıklaması: Batı’nın parmağı var30 Eylül 2022 Cuma 14:27
  • Rusya, Ukrayna'da dört bölgeyi ilhak ediyor: Bölgenin iç dinamikleriyle ilgili bilmeniz gerekenler30 Eylül 2022 Cuma 12:08
  • Kabil’de okula intihar saldırısı: En az 19 ölü30 Eylül 2022 Cuma 11:17
  • Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı30 Eylül 2022 Cuma 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti