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Rusya’dan Karabağ yorumu: Endişeliyiz

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Kremlin Sözcüsü Peskov, "Paşinyan’ın Karabağ’da barış gücü talebiyle ilgili Azerbaycan’ın da onayı gerekli" dedi.
Rusya’dan Karabağ yorumu: Endişeliyiz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'a uluslararası barış gücü gönderilmesi talebiyle ilgili, “Azerbaycan'ın da onayı gerekiyor” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Laçın Koridoru’ndaki maden protestosuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paşinyan, (27 Aralık'ta) St. Petersburg'da Laçın Koridoru’ndaki gelişmeleri detaylıca istişare etti. Putin ve Paşinyan'ın bu konudaki temasları sürecek” diye konuştu.

Peskov, Laçın Koridoru’nda artan tansiyondan ötürü endişe duyduklarını belirterek, “Artan tansiyondan ötürü gerçekten endişeliyiz, çalışmalarımızı ve gayretlerimizi hem Erivan hem de Bakü ile üçlü anlaşmalar kapsamında sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Paşinyan'ın Karabağ'a uluslararası barış gücü gönderilmesine yönelik talebini değerlendiren Peskov, “Uluslararası barış gücü, çatışmanın iki tarafının da onayı olursa dahil olabilir ve bu durumda sadece Ermenistan'ın değil, Azerbaycan'ın da onayı gerekiyor. Ermenistan, bizim en yakın müttefiklerimizden birisi ve Azerbaycan da bizim değerli bir ortağımız” şeklinde konuştu.

AZERİ STK’LARDAN PROTESTO

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık’ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık’ta Laçın Koridoru’nda protesto başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru’ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmişti.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan’a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda “ekolojik teröre son verilmesi” sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor. 

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