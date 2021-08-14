Rusya’dan kiralanan uçak düştü 5 Rus ve 3 Türk hayatını kaybetti

Türkiye’nin ülkede çıkan yangınların söndürülmesinde kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi uçağın Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki yangına müdahale ederken düştüğü bildirildi. Uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus 8 mürettabatın bulunduğu açıklandı. Kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rus Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, uçakta bulunan 8 mürettabat hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da kazayla ilgili yaptığı açıklamada, İncirlik’te havalanan bir helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu. MSB yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde bugün TSİ ile saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Uçak Engizek Dağı’nda düştü

Bölgedeki yangına havadan müdahalede kullanılan ve Türkiye’nin Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağının da saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştüğü haber verildi. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen ve içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, toplam 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Beriev-200’in özellikleri neler

Kısaca Be-200 diye adlandırılan Beriev-200 tipi Rus uçağı, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahiptir.