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Rusya’dan Kritik Adım: Sınıra Balistik Füze Yerleştirdiler

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Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ve Ukrayna sınırına yakın Kaluga bölgesine balistik Yars füzesi yerleştirildiğini açıkladı.
Rusya’dan Kritik Adım: Sınıra Balistik Füze Yerleştirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’nın güneydoğusunda kalan, Ukrayna ve Belarus sınırlarına yakın noktadaki Kaluga bölgesine bağlı Kozelsk kentine Yars balistik füzesi yerleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kozelsk füze alanının 10 bin kilometre menzili bulunan Yars füze sistemiyle donatılan ilk alan olduğuna dikkat çekildi.

Belarus ile yapılan “Birlik Devletler” anlaşması kapsamında bölgede geçtiğimiz ay stratejik bombardıman uçaklarıyla uçuş gerçekleştiren Rus uçakları aynı zamanda Belarus-Polonya sınırında da uzun süreli uçuşlar yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde Rusya ile büyük bir savaşa girebileceklerini açıklamıştı. Rusya’nın sınıra füze yerleştirmesi Ukrayna’ya gözdağı olarak nitelendirildi.

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