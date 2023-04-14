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Rusya’dan kritik hamle: Pasifik Filosu’nu savaşa hazır duruma geçirdi

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Rusya denetim kapsamında Pasifik Filosu'nu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirdi.
Rusya’dan kritik hamle: Pasifik Filosu’nu savaşa hazır duruma geçirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, denetim kapsamında Pasifk Filosu’nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirdi.

Şoygu, başkent Moskova’da askeri yetkilerle yaptığı toplantıda, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla orduda denetimlerin yapıldığını söyledi. Bunun askeri güçlerin hazırlık durumunu tespit etme ve iyileştirme amacıyla yapıldığını belirten Şoygu, “Bugün saat 9’da (Vladivostok saati) Pasifik Filosu devreye geçirildi ve savaşa yüksek hazırlık durumuna geçmeye başladı” dedi.

Şoygu, denetim kapsamında Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, askeri birlikler ile destek birliklerinin de devre sokulduğunu aktararak şöyle devam etti:

“Denetimin amacı, silahlı kuvvetlerin potansiyel bir düşmanın okyanus ve deniz bölgelerindeki saldırganlığını püskürtme yeteneğini geliştirmektir. Filonun, Genelkurmay Başkanlığının emirlerine uygun şekilde eğitim planı geliştirerek kısa sürede savaş operasyonları için hazırlığını yapması, yakın ve uzak deniz bölgelerinde bazı savaş eğitimi gerçekleştirmesi gerekecek.”Bu bağlamda Ohotsk Denizi’nin güney kısmı, Kuzey Pasifik Okyanusu’ndaki Sahalin Adası ve Kuril Adaları’na olası düşmanın konuşlanmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Şoygu, denetimin Rusya Deniz Kuvvetleri Başkanı Amiral Nikolay Evmenov’un yönetiminde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

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