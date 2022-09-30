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Rusya’dan Kuzey Akım açıklaması: Batı’nın parmağı var

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ellerinde Batılı ülkelerin Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkisi olduğunu gösteren bulgular olduğunu belirterek saldırıları "terör saldırısı" olarak tanımladı.
Rusya’dan Kuzey Akım açıklaması: Batı’nın parmağı var

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara ilişkin konuştu.

ABD'nin, hatlarda meydana gelen olaylardan ötürü fayda sağladığını belirten Narışkin, “Boru hatlarındaki patlamalarla ilgili bilgilerin ortaya çıkmasından sonraki ilk dakikalardan itibaren Batı, suçluları bulmak için şiddetli bir kampanya başlattı. Bunun yanı sıra ABD'nin ekonomik olarak herkesten çok fayda sağladığı açıktır.” dedi.

Hatlardaki patlamalarda Batı’nın parmağı bulunduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu anlatan Narışkin, “Bu terör saldırısının organizasyonunda ve uygulanmasında Batı’nın izini gösteren bazı bulgularımız var. Batı, bu terör saldırısının gerçek faillerini ve organizatörlerini saklamak için her şeyi yapıyor.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, hatlarda yaşanan patlamaları “uluslararası terör” olarak nitelendirmişti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması Nord Stream AG’den 26 Eylül'de yapılan açıklamada, her iki hatta da aynı zamanda hasarların meydana geldiği duyurulmuştu.

Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda patlamalar yaşandığına dair bulgular bulunduğunu, hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini duyurmuştu.

Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları “sabotaj” olarak nitelendirmişti. 

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