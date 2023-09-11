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Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş sinyali

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Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş sinyali
Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş sinyali

Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Zyazikov, Rusya’da Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş konusunda açıklamalarda buldu

Büyükelçi Murat Zyazikov, "insani açıdan bakıldığında, adada ikamet eden Kıbrıslı Rus - Kıbrıslı karışık ailelerin haklarının, kendileriyle kesintisiz iletişim lehine güvence altına alınmasının daha adil olacağını" söyledi. Rusya'daki akrabalarımız ve dostlarımız ve açık konuşmak gerekirse ek masraflara da maruz kalmadık” dedi.

Konaklama sektörü paydaşları, Rusya ile Kıbrıs arasında doğrudan uçuş bağlantısının bulunmaması nedeniyle turizm pazarının büyük bir kayıp yaşadığını dile getiren Zyazikov, "Kıbrıslı dostlarımız Rus turistlerin kitlesel dönüşünü bekliyor ve bunun kesinlikle gerçekleşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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