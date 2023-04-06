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Rusya’dan NATO’ya gözdağı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru genişlediğini belirterek "NATO sınırlarımıza her sefer yakınlaştığında güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.
Rusya’dan NATO’ya gözdağı

Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Gerçekten böyle bir görüşme oldu. Akkuyu dahil ülkelerimizin gündeminde olan büyük projelerin hayata geçirilmesi konusu ele alındı” diye konuştu.

Peskov, Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 27 Nisan’da taze nükleer yakıtın tesise gelmesi ve santralin “nükleer tesis” statüsü kazanması nedeniyle düzenlenecek törene katılıp katılmayacağı yönündeki sorusuna, “Rusya, bu törende gerekli şekilde temsil edilecek” yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Rusya’nın nükleer silah konusunda boş vaatlerde bulunduğu ve eylemlerinin dikkatlice takip edilmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarına ilişkin Peskov, “NATO, Rus sınırlarına doğru genişliyor. Askeri altyapısıyla NATO sınırlarına yaklaşan, Rusya değil. Bu hareket bize sıkıntı yaratıyor ve güvenliğimizle ilgili endişe yaratıyor. NATO sınırlarımıza her sefer yakınlaştığında güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan’ın NATO ülkeleri ile askeri tatbikatına değinen Peskov, bunu dikkatlice takip edeceklerini belirterek “Sırbistan’ı Rusya’ya karşı pozisyon sergileyenlerin safına çekmek için girişimlerde sürekli bulunuluyor. Belgrad, korkunç ve benzeri görülmemiş baskı altında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “gelecekte Ukrayna ile Polonya arasında sınırın kaldırılacağı” yönündeki açıklamasına da değerlendirerek “Eğer Zelenskiy Ukrayna’nın Polonya tarafından ele geçirilmesini mi kastediyor bunu anlamak gerekiyor. Bu pek anlaşılmıyor” dedi.

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