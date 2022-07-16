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Rusya’dan orduya ‘Saldırıları artırın’ emri

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Rus birlikleri denetlemek üzere Ukrayna’ya giden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, orduya Ukrayna güçlerine yönelik saldırıları artırma talimatı verdi.
Rusya’dan orduya ‘Saldırıları artırın’ emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki askeri birliklere operasyonların kapsamının genişletilmesi emri verdi.

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus birlikleri denetlemek üzere yeniden Ukrayna'ya giden Şoygu'nun Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin eline geçen toprakların korunması için Ukrayna'ya yönelik saldırıların artırılmasını istediği belirtildi. Açıklamada, “Şoygu bu talimatı Ukrayna'da operasyonların sürdüğü tüm bölgelerdeki askeri birimlere iletti. Amaç Kiev rejiminin sivil altyapıya ve bölgede yaşayanlara füze saldırılarını engellemek” dendi.

Şubatta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya, nisan ayında Kiev çevresindeki güçlerini çekerek ayrılıkçı güçlerin kısmen kontrolü elinde tuttuğu doğudaki Donbas bölgesine taarruz başlatmış ve birçok yeri ele geçirmişti. Son haftalarda bölgede çatışmalar giderek şiddetlenirken iki tarafın da büyük kayıplar verdiği belirtiliyor.

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