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Rusya’dan Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili açıklama

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Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını yansıttığını ifade ederek, "Ziyaret, ABD'nin dokunulmazlığını herkese kanıtlama arzusunu yansıtıyor" dedi.
Rusya’dan Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili açıklama

Çin-ABD arasında tansiyonun yeniden yükselmesine yol açan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine Rusya’dan da tepki geldi.

Myanmar’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pelosi’nin ziyaretinin Washington’un Ukrayna’daki durumla ilgili yaklaşımının aynısını yansıttığını söyledi. Ziyaretin Washington’un Çin’i kızdırmak için kasıtlı bir girişimi olduğunu söyleyerek ABD’yi eleştiren Lavrov, “Onları neyin harekete geçirdiği konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ancak Washington’un Ukrayna’daki durumla ilgili aynı çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok. Bu ziyaret, ABD’nin dokunulmazlığını herkese kanıtlama arzusunu yansıtıyor. Bunun Çin için ne anlama geldiği çok iyi bilinirken, birdenbire böyle bir sıkıntı çıkarmak için başka bir neden göremiyorum” ifadelerini kullandı.

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