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Rusya’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddialara Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yanıt geldi.
Rusya’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuna ilişkin söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin’in ciddi sağlık sorunları yaşadığı, parkinson ya da kanser olduğu yönündeki iddialar uzun süredir uluslararası basında gündeme geliyor. İngiliz basını, doktorların Putin’e en fazla 3 yıl ömür biçtiğini öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TF1 muhabirinin Putin’in sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, “Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir, performansını duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum” dedi. Lavrov, ekimde 70 yaşına girecek olan Putin’in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını ifade ederek “Bu dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum” diye konuştu.

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