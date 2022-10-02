Rusya’dan Rum yönetimine “ilişki potansiyelimizi koruyalım” mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, 1 Ekim sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” nedeniyle özel açıklama yayımlayarak, Güney Kıbrıs ile aralarında “uzun yıllara dayanan tarihi ilişkiler” hatırlatılarak, bu yıldönümü vesilesiyle AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının "ciddi zararı yerine aralarında birikmiş olumlu ilişki potansiyelinin kurtarılacağına inanç belirttiği" bildirildi.

Haravgi haberi “Rusya’nın Kıbrıs ‘Birikmiş İlişki Potansiyelini Korusun’ Dileği… Rus Dışişleri Bakanlığı’nın dünkü Bağımsızlık Yıldönümü Vesilesiyle Özel Açıklaması” başlığıyla aktardı.

Habere göre, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Kıbrıs’ta halkın İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlaşma mücadelesini tutarlılıkla desteklediği, bağımsızlığını ilk tanıyanlardan olduğu ve 18 Ağustos 1960’ta Ada’da diplomatik misyon işletmeye başladığı" hatırlatılan Rusya Dışişleri Bakanlığı özel açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“On yıllar boyunca birçok alanda ikili işbirliği geliştirildi. AB’nin Rusya’ya yönelik yasadışı kısıtlama önlemleri işbirliğimize hâlihazırda ciddi zarar veriyor. Buna rağmen ülkelerimizin halklarını birbirine bağlayan uzun vadeli dostluk, kültürel ve ruhani bağların, karşılıklı irade varsa, birikmiş ilişki potansiyelimizin korunmasına olanak tanıyacağına inanıyoruz.”