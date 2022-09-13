  • BIST 3.561,18
  • Altın 1001.586
  • Dolar 18.247
  • Euro 18.305
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Rusya’dan, Rumları kızdıran atama

» »
Müslüman Büyükelçi Rum tarafında endişe yarattı...
Rusya’dan, Rumları kızdıran atama

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, Rum Yönetimi’nin Ukrayna yanlısı tavrı, Kıbrıs’ta yeni gelişmelere yol açtı.

Rum ve Yunan medyasında yayınlanan bir haberde, Rusya’nın ilk kez Müslüman birisini yeni Kıbrıs Büyükelçisi olarak atanacağını yazdı.

Yeni Büyükelçi’nin İnguişya Cumhuriyeti’nden Murat Zyazikov olduğu yazıldı.

Söz konusu atamanın, Vladimir Putin’in, Erdoğan ve Tatar’a karşı iyi niyet adımı olarak değerlendirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMT’nin Mücahitlerinden İbrahim Özkarayel Hayatını Kaybetti13 Eylül 2022 Salı 16:09
  • Demokrat Parti kurucu üyeleri bir araya geldi13 Eylül 2022 Salı 15:45
  • Meclis Perşembe Günü Kapalı Oturumla Toplanacak13 Eylül 2022 Salı 15:36
  • Borcu olanlar dikkat!13 Eylül 2022 Salı 15:23
  • Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti... 1 Köpek Telef Oldu13 Eylül 2022 Salı 15:16
  • Altuğra: “Sağlığa yapılan katkı, topluma yapılan en önemli katkıdır”13 Eylül 2022 Salı 14:58
  • Ataoğlu: Pahalılığı önlemek boynumuzun borcu13 Eylül 2022 Salı 14:55
  • Töre: Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz13 Eylül 2022 Salı 14:29
  • Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması sebebiyle mesaj yayımladı13 Eylül 2022 Salı 14:20
  • KTAMS, Kamu-Sen: Eylemlilik süreci yarın Cumhurbaşkanlığı önünde devam edecek13 Eylül 2022 Salı 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti