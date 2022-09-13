Rusya’dan, Rumları kızdıran atama

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, Rum Yönetimi’nin Ukrayna yanlısı tavrı, Kıbrıs’ta yeni gelişmelere yol açtı.
Rum ve Yunan medyasında yayınlanan bir haberde, Rusya’nın ilk kez Müslüman birisini yeni Kıbrıs Büyükelçisi olarak atanacağını yazdı.
Yeni Büyükelçi’nin İnguişya Cumhuriyeti’nden Murat Zyazikov olduğu yazıldı.
Söz konusu atamanın, Vladimir Putin’in, Erdoğan ve Tatar’a karşı iyi niyet adımı olarak değerlendirildi.
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