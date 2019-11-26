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Rusya’dan SDG’ye Suriye ordusuna katılma çağrısı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG'ye Suriye Ordusu’na katılma çağrısı yaptı. Bogdanov, "bu ne kadar hızlı olursa, o kadar iyi olur" dedi.
Rusya’dan SDG’ye Suriye ordusuna katılma çağrısı

Rusya, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) çağrıda bulunarak bir an önce Suriye ordusuna katılmaları çağrısında bulundu. Rus haber ajansı Interfax’ın haberine göre, "Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Kürtler ve Suriye hükümeti arasında diyalog sağlanması için Rusya’nın yardıma hazır olduğunu söyledi. Bogdanov, "Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde barışçıl bir çözüm için bütün taraflarla temas halindeyiz" şeklinde konuştu. Rusya, Kürtlerin Suriye ordusu ile iş birliğinden başka bir seçeneğinin olmadığını vurguluyor.

Suriye hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda da, Suriye Demokratik Güçleri’ne orduya katılma çağrısında bulunulmuştu. Ancak omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, hükümetin "bize katılın" çağrısını özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep ederek geri çevirmişti.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye’nin kuzeydoğusunu hedef alan askeri harekât nedeniyle Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında Rusya’nın arabuluculuğunda yakınlaşma olmuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Suriye ordusuna katılarak Türk işgalcilere karşı savaşmanın, Suriye'nin kuzeyinde kaybedilen toprakları geri almak için doğru bir pozisyon olduğu" konusunda Rusya'nın da yardımıyla Kürt birlikleri ikna etmeye çalıştıklarını söylemişti. Esad, "ABD'nin Suriye’ki aktif silahlı gruplara uyguladığı baskı" nedeniyle Kürtlerle görüşmelerde "bazen ilerleme bazen de gerileme" kaydedildiğini ifade etmişti.

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