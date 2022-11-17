Rusya’dan tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, taraflardan herhangi bir itiraz gelmediği için otomatik olarak uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul’da 22 Temmuz’da imzalanan dörtlü (Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler) anlaşmanın 18 Kasım’da sona ereceği belirtildi.

Taraflardan herhangi birinin itirazı olmadığı takdirde anlaşmanın 120 gün daha otomatik olarak uzayacağı hatırlatılan açıklamada, “Böyle bir itiraz gelmedi. Rus tarafı, Karadeniz Girişimi’nin teknik olarak uzatılmasına, kapsam ve süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın izin veriyor.” ifadeleri yer aldı.

RUS TARAFININ ENDİŞELERİ VURGULANDI

Söz konusu anlaşmaların birbirine bağlı “paket” niteliği taşıdığı ve Rus tarım ürünlerinin de ihracatının normalleştirilmesine ilişkin Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) Memorandumunun etkili bir şekilde uygulanması gerektiği ifade edilen açıklamada, “BM’nin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğunlaşmalarını, Rus gübre ve gıda tedarikinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların ara sonuçları hakkında bize verilen bilgileri not ettik. Tüm bu sorunlar, ‘paket’ anlaşmanın uzatıldığı 120 gün içinde çözülmelidir.” şeklindeki değerlendirmeler paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) limanlarında Rusya’nın gelişmekte olan ihtiyaç sahibi ülkelere hibe ettiği 300 bin tonluk Rus gübresinin tutulduğu anımsatılan açıklamada, gübre üzerindeki blokenin kaldırılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, acil olarak ihtiyaç duyulan bu teslimatta gecikme yapılmamasının önemi vurgulandı.

Karadeniz’deki insani koridorun kışkırtıcı askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimin kararlılıkla bastırılacağı hususunda açık olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, gelecekte Rusya’nın kaygı ve endişelerinin tam olarak dikkate alınıp anlaşmanın uygulanmasının beklendiği bildirildi.