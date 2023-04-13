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Rusya’dan ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Uzatılması mümkün görülmüyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Tahıl anlaşmasının tamamıyla uygulanmaması nedeniyle uzatılması mümkün görülmüyor" açıklamasında bulundu.
Rusya’dan ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Uzatılması mümkün görülmüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın Rusya’yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığı ve bu nedenle ileride uzatılmasının mümkün görülmediğini bildirdi.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz’da İstanbul’da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili basın açıklamasına dair yazılı açıklama yaptı. BM’nin açıklamasında anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili verilerle gerçeklerin çarpıtıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu anlaşmanın paket halinde yapıldığı anımsatıldı.

Tahıl anlaşması kapsamında İstanbul’daki gemilerin denetimlerle ilgili sorunların olduğuna işaret edilen açıklamada, “Anlaşmanın yapılmasından bu yana İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi kapsamında denetlemeler ilk kez yapılmadı. Şu anda 1 milyon tondan fazla gıda taşıyan 28 gemi, Türkiye’nin sularında denetim için bekliyor. Ancak, denetim planının oluşturulmasından sorumlu koordinasyon merkezindeki BM yetkilileri anlaşma kapsamında gemilerin kaydedilmesi konusunda Ukraynalıları desteklemeye çalışarak, program yapmaktan vazgeçti” ifadelerine yer verildi.

‘SEVKİYATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ AB’YE GİDİYOR’

Açıklamada ayrıca, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatlarının ihtiyacı olan ülkelere yüzde 2,6 azaldığı, yüzde 40’tan fazlasının Avrupa Birliği (AB) ülkelere yapıldığı ve bunun anlaşmaya aykırı olduğu belirtildi.

Tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Malavi’ye gitmesi gereken 262 bin ton gübrenin 20 tonu Letonya, Estonya, Belçika ve Hollanda limanlarında engellenmiş durumda. Rus tarım ürünlerinin ihracat üzerindeki engellerinin Rusya-BM arasındaki anlaşma kapsamında kaldırılması gerekiyordu. Bu bağlamda, 5 sistematik sorun ortadan kaldırılmadan tahıl anlaşmasının 18 Mayıs’tan sonra uzatılmasından bahsetmek mümkün görülmüyor.”

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