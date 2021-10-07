Rusya’dan Taliban’a yeşil ışık

Rusya, bu ay Moskova’da gerçekleşecek Taliban temsilcilerinin de davet edildiğini açıkladı.

Interfax’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Rusya, Taliban temsilcilerini bu ay Afganistan konulu uluslararası görüşmelere katılmaya davet edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, yaptığı açıklamada, 20 Ekim’de Moskova’da bir tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’da Afganistan konulu bir toplantının Doha’da Afgan sorununun çözümüne ilişkin durdurulan müzakerelere yeni bir ivme kazandıracağını söylemişti.