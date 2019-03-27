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Rusya'dan Trump'a cevap: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor" dedi.
Rusya'dan Trump'a cevap: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı hedef alan "Rusya'nın Venezüella'dan çıkması gerek" sözlerini eleştirerek, öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.

 

Zaharova, Pervıy Kanalı'nda, Trump'ın Venezüella ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası topluma verilen sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor" dedi.

'ABD, DİĞER ÜLKELERİN MEŞRU ÇIKARLARI ÜZERİNE KARAR VERMEMELİ'

Zaharova, ABD'nin diğer ülkelerin meşru çıkarları üzerine karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, bugün, Venezüella'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabulünde, Rusya'nın Venezüella'daki varlığıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezüella'dan çıkması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Venezüella ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

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