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Rusya’dan Türkiye’deki zirve ile ilgili açıklama

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Rusya, dün tahıl krizi ile ilgili Türkiye'de gerçekleşen zirve ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya’dan Türkiye’deki zirve ile ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki tahıl konusundaki görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

Haber İnterfax haber ajansında yer aldı.

Ukrayna, Rusya ve Türkiye’den askeri heyetler, dün İstanbul’da BM yetkilileriyle Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlatılmasını sağlayacak olası bir anlaşmayı görüşmek için bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı yazılı açıklamasında toplantının “Olumlu ve yapıcı bir havada” geçtiğini belirterek, “Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye’de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacaktır” demişti.

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