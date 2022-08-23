Rusya’dan Türkiye’ye askeri operasyon resti

Türkiye’nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken, Rusya’dan çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlıklarını sürdürürken, operasyona karşı çıkan Suriye hükümetinin başlıca müttefiklerinden Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin olası operasyonuna değinerek “Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Mikdad'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya ve Suriye'nin olası bir operasyonu engellemek için Türkiye'yle müzakere etmek istediğini belirtti. Lavrov ayrıca “Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Rus bakan, İsrail'in Suriye'de son dönemde artan saldırılarını da kınayarak “İsrail'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyma çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

ABD DE ‘ENDİŞELİYİZ’ DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da dün Washington’ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirtmişti. Price, “ABD, Suriye’nin kuzeyindeki son saldırılarla ilgili büyük endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor” demişti.

Rusya ile omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veren ABD, daha önce de Türkiye’nin Suriye’ye yeni operasyon planına karşı açıklamalar yapmıştı.

Öte yandan geçen hafta Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki olası bir Türkiye operasyonuna değinerek “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” demesi gündem olmuştu.